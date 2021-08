Sky – Il Milan ci prova per Daramy: il Club Brugge resta in vantaggio

C’è un nome nuovo per il reparto offensivo del Milan. Si tratta di Mohamed Daramy, attaccante classe 2002 del Copenaghen.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, i rossoneri starebbero valutando il giovane giocatore sierraleonese (naturalizzato danese), in grado di giocare sia come prima punta, ma anche come esterno e trequartista.

Daramy ha messo a referto 82 presenze e 13 gol con il Copenaghen in tre stagioni, numeri ottimi considerando la sua giovanissima età. L’operazione tuttavia resta molto complicata: come riferisce anche Sportitalia, il gioiellino danese al momento sembrerebbe vicino al Club Brugge.