Tonali, tra Milan e Under 21: “Vi dico gli obiettivi che ha il Milan”

Le parole di Sandro Tonali su Milan e Nazionale.

“Qui al Milan obiettivi chiari”

Autore di una rete magistrale su punizione contro il Cagliari Sandro Tonali è stato intervistato ai microfoni della Figc.

Il talento rossonero classe 2000 ha così parlato del Milan e della Nazionale: “Sono orgoglioso di indossare la maglia dell’Italia Under 21. Per me è un punto di partenza e ripartenza.

Con gli altri compagni abbiamo poco tempo di conoscerci perché dopo due giorni dobbiamo già affrontare l’avversario. Ma col pubblico in campo è tutto più facile, più bello.

Leader della Nazionale? Sì, ma la nostra forza è il gruppo compatto. Diamo tutti il massimo.

Al Milan abbiamo gli obiettivi ben definiti: puntiamo sempre al massimo, senza porci limiti“.