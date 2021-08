Trovato il possibile sacrificato per arrivare a Vlasic

Come riporta SportMediaset nell’edizione odierna, il Milan dovrà contrastare l’offerta arrivata dallo Zenit di 25 milioni per Nikola Vlasic. Seppur una cifra non eccessivamente alta, la dirigenza rossonera dovrà vendere prima di tentare l’affondo, e il principale indiziato per arrivare al croato è Jens-Petter Hauge.

Il giovane norvegese, è valutato 12 milioni e sembra essere finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte. Qualora il Milan riuscisse a piazzare questo colpo in uscita, il Milan potrebbe con più facilità chiudere per il fantasista croato.