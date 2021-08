Il Milan aveva inseguito a lungo Álvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid, ritenuto dalla dirigenza rossonera un’alternativa a Diogo Dalot nelle scorse settimane.

I rossoneri hanno infine optato per Florenzi, ma per il laterale spagnolo il futuro sarà ugualmente in Italia. Sarà infatti un nuovo giocatore della Fiorentina in prestito secco.