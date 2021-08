Zeman: “Milan? Non credo riuscirà a ripetere l’inizio della scorsa stagione: ecco perché”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore del Foggia Zdenek Zeman ha parlato delle sue impressioni sulla nuova Serie A, che partirà ufficialmente sabato 21 agosto.

L’ex mister di Roma e Pescara ha fatto il punto anche sulla situazione del Milan, tra nuovi acquisti ed equilibri da ritrovare:

“ Il Milan parte da una base buone e da meccanismi di gioco collaudati, ma non credo riuscirà a ripetere l’inizio della seconda stagione quando è stato l’assoluta novità del campionato. Ora le sue caratteristiche sono note. Perderà l’effetto sorpresa, ha le potenzialità per competere. Ibrahimovic e Giroud? Non so quanto giocheranno insieme”

E sull’addio di Donnarumma aggiunge: “Finché il calcio sarà più business che sport sarà così. Le bandiere non esistono più. Le ultime sono state Totti e De Rossi“.