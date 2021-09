Ambrosini è sicuro: “Scudetto? Il Milan può farcela. Messias ha qualità”

Oggi Massimo Ambrosini, ex bandiera rossonera ha parlato della squadra di Pioli. Ecco un estratto della sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

Sul campionato: “C’è un equilibrio iniziale evidente. Il Milan ha una rosa ancora più strutturata di quella della passata stagione, c’è stato un miglioramento collettivo della squadra. E le altre non è che si siano rinforzate in modo così netto. Scudetto? Dico che questo Milan è attrezzato per arrivare in cima“.

Sul Milan: “Se l’anno scorso potevano “nascondersi” dietro l’effetto sorpresa, stavolta tutti sono pronti a esporsi e prendersi responsabilità. Sentono di poterlo fare perché la base è davvero forte: se non vincono ovviamente non sarà un fallimento”.

Su Messias:“Non arriva per cambiare il Milan, ma si inserisce in un contesto già consolidato in cui può fare non bene ma benissimo. Ha qualità e fame“.

Sulla possibile sorpresa: “Da chi mi aspetta l’exploit? Per il ruolo che ha, per le responsabilità che impone, dico Diaz. E’ partito bene, può dare al Milan quel qualcosa in più”.