Arrigo Sacchi ha le idee chiare sul cammino del Milan in Champions

L’ex allenatore del primo grande Milan “berlusconiano”, Arrigo Sacchi, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parla del ritorno in Champions del Milan: “Il Milan è capitato in un girone di ferro, con il Liverpool, con l’Atletico Madrid e con il Porto. Tutte avversarie toste. Spero che i rossoneri diano l’anima per andare avanti in Europa, anche perché la Champions è l’unica manifestazione che garantisce soldi e dà una visibilità mondiale al club”.

Nonostante un debutto complicato, Sacchi ha molta fiducia nel Milan di Pioli e nella sua possibilità di sovvertire i pronostici: “Il debutto sarà a Anfield contro il Liverpool, mica una passeggiata. Però la squadra di Pioli, non dimentichiamolo, nella scorsa stagione ha dato filo da torcere al Manchester United: il Milan è giovane, forse inesperto per certi palcoscenici, ma ha spirito di squadra, ha un gioco chiaro e moderno e può dire la sua anche in un girone durissimo”.

Conclusione dedicata all’importanza della tradizione in Champions. E su questo Sacchi sembra non avere dubbi: “Se guardo alle nostre squadre che parteciperanno alla prossima Champions, devo dire che Milan e Atalanta sono quelle che hanno la mentalità più internazionale, mentre Inter e Juventus sono più figlie della nostra tradizione”.