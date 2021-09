Verso Atalanta-Milan, tegola per Gasperini: infortunio per un titolarissimo

Bruttissime notizie per Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta. Impegnati in Champions League contro lo Young Boys, i bergamaschi hanno dovuto sostituire Robin Gosens dopo pochi minuti per un infortunio.

Atalanta infortunio Gosens

L’esterno tedesco è sembrato molto dolorante e praticamente in lacrime. Il tecnico ha immediatamente chiamato il cambio e lo ha sostituito con Maehle.

Il giocatore non farà sicuramente parte del match di domenica sera in programma contro il Milan di Stefano Pioli.