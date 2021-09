Stefano Pioli è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione da sciogliere in vista del match, di questa sera, contro il Venezia.

Uno degli ultimi ballottaggi aperti è quello tra Alexis Saelemaekers e Alessandro Florenzi, per un posto sulla fascia destra. Stando a quanto riportato da TuttoSport, al momento sembra essere in vantaggio per un posto da titolare l’ex giocatore della Roma.