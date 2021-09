Brahim Diaz: “Giocare qui è complicato. Abbiamo lottato e abbiamo vinto. Il coro dei tifosi? Incredibile”

Ormai si è preso il Milan. Il numero 10, Brahim Diaz, al suo terzo gol in campionato, ha regalato al Milan 3 punti fondamentali sul campo dello Spezia. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Qui è sempre una partita complicata. Loro giocano bene, credo che abbiano fatto una buona partita ma noi abbiamo lottato e siamo riusciti a vincere”.

La sua condizione: “Io mi sento bene, ho fiducia in me stesso e nella squadra. Gioco per i miei compagni, possa fare più di 3 gol”.

L’importanza delle sue qualità in questo Milan: “Siamo giocatori con talento come tutta la squadra. Tutti siamo buoni giocatori e lo stiamo facendo vedere”.

Il coro dedicato a lui dai tifosi: “A me piace la personalità. Il coro per me? È incredibile il sostegno dei tifosi”.