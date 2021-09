Calabria: “Liverpool tra le migliori squadre al mondo. Un orgoglio la fascia da capitano ad Anfield”

Uno dei protagonisti del match di Anfield, Davide Calabria, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua sulla sconfitta contro il Liverpool, al debutto in Champions League:

“Nel primo tempo loro sono partiti molto forte, è totalmente un altro ritmo rispetto alla Serie A. Il Liverpool è una delle squadre più forti al mondo, dobbiamo fare i complimenti all’avversario. Dovevamo stare più attenti ai particolari, ma riuscire a fare due gol in uno stadio del genere è positivo. Per me è un orgoglio e un sogno indossare la fascia da capitano ad Anfield. Prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto oggi, riusciremo a dimostrare il nostro valore“.