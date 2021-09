Calciomercato Milan: il voto secondo Calciomercato.com

Come di consueto, conclusa la finestra di calciomercato estivo, Calciomercato.com ha dato i voti a tutte le squadre di Serie A in base alle operazioni effettuate.

In un mercato strano e senza precedenti, sono state la Roma e la Fiorentina le regine, rispettivamente con un 8 e un 7.5. Malissimo invece la Juventus che prende 4. Sorpresa Torino con 7 e Napoli da 5, proprio come i rossoneri. Di seguito la motivazione.

MILAN 5 – Ha perso Donnarumma e Calhanoglu, pilastri del Milan secondo in classifica, e non li ha sostituiti in modo adeguato. Il portiere era impossibile da rimpiazzare con uno di pari valore, però alme o per il trequartista era logico aspettarsi molto di più: la storia di Messias, che tre anni fa giocava in D e ora in Champions, è straordinaria, ma non può essere un trentenne ex dilettante a rimpiazzare il turco. La proprietà ha investito tanto, soprattutto per i riscatti di Tomori e Tonali, però si ha la sensazione che oltre un certo limite, con Elliott, non si possa andare. E incombe il caso Kessié.