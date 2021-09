Castillejo resta al Milan: è arrivata la fumata nera

Samu Castillejo almeno fino a Gennaio resterà al Milan. Stando a quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter la trattativa tra il Milan e il CSKA Mosca è definitivamente saltata.

I russi non hanno voluto alzare l’offerta iniziale(prestito secco gratuito) ritenuta troppo bassa dalla dirigenza rossonera che ha deciso dunque di dire stop alla trattativa. Anche l’attaccante spagnolo non era così convinto di questa nuova avventura, perplesso di lasciare il campionato italiano per quello russo.