Clarence Seedorf: “Milan, l’esperienza in attacco compensa tante cose”

L’ex calciatore rossonero Clarence Seedorf, presente ad un evento svoltosi a Milano, ha rilasciato alcune alcune dichiarazioni commentando il Milan e la Serie A:

“Spero che il campionato possa essere competitivo. Faccio in bocca al lupo al Milan e alle italiane in Champions. I rossoneri in attacco hanno tanta esperienza che compensa tante altre cose che i giovani non possono avere”.

“La gestione delle emozioni, delle partite che contano, gli allenamenti, le pressioni, i momenti di difficoltà. Quando hai gente come Ibra e Giroud in campo copri anche un aspetto che gli altri non possono avere perché non hanno vissuto”.

“L’Inter ha perso giocatori importanti non facilmente sostituibili. La Juventus sta ricostruendo, ha avuto il suo ciclo. Ha la pancia piena e possono prendersi il tempo per ricostruire. Le squadre dal terzo posto in poi sono tutte cresciute”.