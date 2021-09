Di Marzio: “Romagnoli-Milan? Questa è la situazione”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il noto esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto della situazione dei vari giocatori di Serie A in scadenza di contratto.

Tra gli altri si è soffermato anche sul capitano rossonero Alessio Romagnoli, queste le parole: “Ci eravamo dimenticati di Romagnoli, capitano del Milan anche se non più titolare, ma ultimamente sta giocando. Credo che non sia mai decollata una trattativa per il rinnovo”.