Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan ha ancora due defezioni non smaltite in rosa. Zlatan Ibrahimovic e Junior Messias hanno svolto, anche oggi, un allenamento personalizzato, lontani dal gruppo squadra.

Il fuoriclasse svedese, come noto, sta cercando di recuperare dall’infortunio al tendine d’achille che continua a tormentarlo. Messias, invece, sta proseguendo il suo cammino per ritrovare la condizione fisica ideale per poter tornare in campo al più presto.