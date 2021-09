Donnarumma chiuso al PSG: nuova avventura in Italia a fine stagione?

Continua la vicenda Donnarumma al PSG: il portiere campione d’Europa ancora non trova spazio nelle gerarchie di Pochettino e se dovesse continuare così potrebbe scegliere di lasciare Parigi a fine stagione.

L’estremo difensore della nazionale italiana sembrerebbe essere chiuso da Keylor Navas e Mino Raiola non ci penserebbe due volte a trovare un’altra sistemazione al suo assistito.

Una delle destinazioni più plausibili potrebbe essere la Juventus, che con i problemi riscontrati in questo inizio di stagione con Szczęsny, gradirebbe non poco un rinforzo in porta.

Secondo quanto riportano la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, Raiola starebbe già pensando ad un modo per portare Gigio a Torino qualora la situazione non dovesse cambiare.