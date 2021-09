Dopo Ibra e Kessie, Pioli medita un’altra sorpresa tra i titolari

Il debutto in questa stagione di Ibrahimovic e Kessie dal 1’ minuto potrebbero non essere le uniche novità di formazione in vista del big match contro la Lazio. Al rientro dalle nazionali potrebbe riposare non solo Alexis Saelemaekers, protagonista nei match con la maglia del Belgio, ma ad accomodarsi in panchina potrebbe essere anche Simon Kjaer.

Al suo posto ritroverebbe una maglia da titolare e la fascia da capitano, Alessio Romagnoli. A riferirlo Manuele Baiocchini in diretta da Milanello, ai microfoni di Sky Sport 24:

“Credo che Romagnoli possa essere titolare con la Lazio in coppia con Tomori. Kjaer potrebbe prendersi, quantomeno dall’inizio, un turno di riposo perché è rientrato dai viaggi con le nazionali. La stessa cosa è successa con Saelemaekers, che è felice per aver segnato il primo gol con la maglia del Belgio ma è anche un po’ stanco per i tanti viaggi negli ultimi giorni. Mi aspetto quindi Romagnoli, mi aspetto Florenzi da esterno alto nel solito 4-2-3-1″.