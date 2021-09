Errori arbitrali durante Milan-Atletico Madrid: ecco cosa rischia Cakir

Nonostante siano passati quasi due giorni, in casa Milan c’è ancora rammarico per la sconfitta contro l’Atletico Madrid.

Partita sontuosa, quella dei rossoneri, che hanno dovuto arrendersi agli errori arbitrali. Errori che possono costare caro all’arbitro dell’incontro Cakir.

Milan-Atletico Madrid, Cakir

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per l’arbitro turco è in arrivo lo stop. Cakir potrebbe non arbitrare più i rossoneri e, molto probabilmente, salterà il prossimo turno di coppe.