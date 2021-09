Faivre e quella voglia di Milan: dalla Francia chiarezza sul futuro

Romain Faivre, talento francese del Brest, questa estate è stato vicinissimo ad indossare la maglia del Milan. Trequartista classe ’98, corsa e tanta qualità, è stato il candidato designato dall’area tecnica rossonero alla sostituzione di Hakan Calhanoglu. Per la cronaca ci sarebbe da ricordare la presa di posizione del trequartista francese che lo scorso 29 agosto si rifiutò di raggiungere la squadra a Strasburgo . Forse se non avesse forzato la mano , oggi Faivre sarebbe stato con buone probabilità un calciatore del Milan.

Oggi l’allenatore del Brest, Michel Der Zakarian, in conferenza stampa, ha raccontato il comportamento del ragazzo: “Romain è venuto a scusarsi con me per il suo comportamento. Il caso è chiuso, è un giocatore del Brest e ora dipenderà dal suo comportamento. Spero che il pubblico lo incoraggi e lo inciti affinché dia il meglio di sé”.

Possibilità di vederlo con la maglia del Milan? Al momento il DS del club, Grégory Lorenzi, non parla di futuro ma riguardo la posizione del calciatore è deciso: “Ci saranno dei provvedimenti: nessuno è al di sopra del club e faremo in modo che ciò venga rispettato. Ci saranno delle sanzioni”.