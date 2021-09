Franck Kessie: c’è una svolta nel futuro del centrocampista del Milan

Continuano a circolare indiscrezioni sul futuro di Franck Kessie. Per il centrocampista, il cui rinnovo col Milan appare distante al momento, sono settimane rilevanti e su di lui ci sono alcuni top club europei.

In base a quanto riportato da Todofichajes, la favorita nell’asta a Kessie non è più il Psg di Mauricio Pochettino. Paul Pogba probabilmente lascerà il Manchester United, forse in direzione Psg; e i Red Devils, per cautelarsi, pensano proprio a Kessie. Come ormai ben noto, la negoziazione per il prolungamento del contratto è in stallo per una questione di cifre.

Ora lo United è in pole per il centrocampista del Milan, in scadenza il prossimo giugno.