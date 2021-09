Franck Kessie: spunta l’interesse di un club di Serie A

Il contratto che lega Franck Kessie al Milan è in scadenza e il club rossonero non intende soddisfare le pretese dell’ivoriano sull’ingaggio. La situazione rinnovo, dunque, continua a rimanere delicata.

Liverpool, Tottenham e Psg hanno gli occhi puntati su di lui, ma c’è di più. Come riporta La Repubblica, le strategie della Juventus per rinnovare e rinforzare il centrocampo potrebbe portare proprio al centrocampista del Milan. Futuro in bilico e attenzione ai possibili nuovi scenari del calciomercato.