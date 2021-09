Guai per Milan e Inter: “Nuovo stadio? Progetto insostenibile”

Milan e Inter continuano a far trasparire notizie positive dalle società in merito alla realizzazione del nuovo stadio al fianco di San Siro.

Ma oggi è arrivata una dichiarazione importante da parte dei Verdi, partito alleato di Beppe Sala sindaco di Milano.

Parole che sbarrano la strada ad Inter e Milan per la costruzione del nuovo impianto. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Elena Grandi e Carlo Monguzzi a Libero.

“A San Siro non c’è bisogno di nuovo cemento, ovvero le grandi edificazioni previste che accompagnano il nuovo progetto di stadio, ma di rendere più verde e ospitale la zona valorizzando e trasformando in grandi parchi urbani fruibili dai cittadini le attuali aree verdi. Il progetto di Milan e Inter è insostenibile nel complesso e non convince“.

Su San Siro: “Oltre a essere storico e ancora affascinante, si presta a una radicale ristrutturazione che sia funzionale anche all’ospitalità di eventi futuri, non solo sportivi, e a nuovi servizi, anche per lo sport diffuso”.