Gullit: “Contento per lo spirito che Pioli ha dato a questo Milan”

Quando mancano ormai poco meno di dieci giorni alla partita d’esordio in Champions del Milan, un grande rossonero come Ruud Gullit ha voluto dire la sua sui rossoneri ai microfoni di Sky Sport:

“Sono molto contento per questo Milan, si vede che hanno molto più coraggio di attaccare e non soltanto difendere. Non fanno errori clamorosi come prima. Per me è difficile sapere quello che ha fatto Pioli, ma sono contento per lo spirito che ha dato al Milan“.