Da quanto trapela dal ritiro della Nazionale, Ciro Immobile ha lasciato l’allenamento odierno per un affaticamento muscolare. L’attaccante della Lazio, che affronterà il Milan domenica alle 18, non dovrebbe quindi scendere in campo per il match dell’Italia di domani.

In casa biancoceleste però c’è apprensione soprattutto per la sfida di San Siro. Il bomber campano resta quindi in dubbio, in attesa dei controlli dei prossimi giorni.