Juventus – Milan, le formazioni ufficiali: Maignan recupera. Dal 1′ Tomori con Kjaer e Romagnoli

A meno di un’ora dal fischio d’inizio, ecco le scelte di Pioli e Allegri per il big match valevole per la quarta giornata di campionato. All’Allianz Stadium, Juventus e Milan scenderanno in campo con i seguenti 11:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.