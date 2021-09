Juventus-Milan: tre dubbi di formazione per Pioli

Il match di Anfield è stato sotto molti punti di vista molto dispendioso per il Milan sia dal punto di vista mentale che fisico.

Alcuni giocatori sono tornati a Milanello molto stanchi, ragion per cui Pioli potrebbe optare per alcuni cambi di formazione in vista di Juventus-Milan.

Certo dei recuperi di Maignan in porta e di Tonali in mediana a discapito di Bennacer, il mister potrebbe fare a meno anche di Kjaer e Saelemaekers, in vista di Torino, a favore di capitan Romagnoli e di Alessandro Florenzi.

L’ultimo dubbio è in attacco e riguarda ovviamente il ballottaggio tra Giroud e Rebic – qualora non dovesse esserci Ibra – che vede il centravanti francese leggermente favorito per una maglia da titolare.

Alcuni dubbi probabilmente verranno risolti con la conferenza di domani, dove parlerà Pioli.