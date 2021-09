Kessié è rientrato: oggi primo allenamento in gruppo

La notizia che tutti i tifosi rossoneri aspettavano: stando a quanto riporta Sky Sport Franck Kessié è tornato finalmente in gruppo. Il centrocampista rossonero mette nel mirino la sfida contro la Lazio.

Sky rivela sul proprio sito: “Kessié con ogni probabilità sarà in campo dal primo minuto contro la Lazio: l’ivoriano ha smaltito il problema al flessore che lo ha costretto a dare forfait in questo inizio di stagione ma ora è pronto per il suo esordio stagionale. Ha lavorato con i compagni, si può considerare recuperato.“