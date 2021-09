Kjaer: “Con o senza Ibra? Vi spiego cosa cambia”

Intervistato ai microfoni di SportMediaset.it , Simon Kjaer è apparso determinato per la sfida in programma all’Anfield domani:

“Con o senza Ibra facciamo il nostro lavoro, prepariamo la partita nella stessa maniera e con la stessa mentalità. C’è solo il mister che deve pensare a quelle cose, le decisioni le prende lui e noi le accettiamo”.

Kjaer si è poi espresso sul carico offensivo dei reds: “Hanno tantissima qualità anche nel modo in cui giocano. Dobbiamo rispettarli e pensare a quello, se la mettiamo a giocare uno contro uno contro quei 3 davanti, perdi. Siamo una squadra che lavora molto bene insieme sia davanti, sia dietro, siamo cresciuti tanto”.

sul percorso del Milan: “Abbiamo lavorato un anno per essere qua e ora li affrontiamo con grande emozione, grande forza e volontà per fare il massimo. Come squadra possiamo fare veramente male a loro. Noi rispettiamo loro, loro rispettano noi”.