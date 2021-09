Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan, in seguito al rigore parato a Salah, ha iniziato a sentire dolore ad una mano e per questo è in dubbio la sua titolarità contro la Juventus.

Il francese, probabilmente, proverà a stringere i denti e scendere in campo questa sera, ma è già stato allertato Tatarusanu che, in caso di problemi, dovrà farsi trovare pronto.