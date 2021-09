Le scelte che non ti aspetti: ecco dove andrà a giocare un ex obiettivo del Milan

Il mercato si sa, è molto strano. Il Milan infatti ha rincorso da tempo un obiettivo per la sua trequarti, che sta per approdare in una delle squadre meno prevedibili.

Infatti, come riportato da Marca, James Rodriguez sarebbe vicinissimo al Basaksehir. La squadra turca avrebbe chiesto il prestito Everton, che sarebbe intenzionato ad accettare la proposta. Il colombiano è fuori dai piani di Rafa Benitez ed è pronto a tutto pur di giocare. Chissà se il Milan ci avesse puntato fortemente, cosa sarebbe successo.