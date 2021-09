Leao segna e scrive il suo nome nella storia del Milan

Dopo otto anni il Milan torna a segnare a San Siro in un match valevole per la UEFA Champions League.

L’ultima volta che i rossoneri trovarono la via del gol in un match casalingo della massima competizione europea fu nell’ottobre 2013 in occasione di Milan-Barcellona quando Robinho segnò la rete del momentaneo vantaggio rossonero. La partita finì 1-1 grazie al pareggio di Messi.

A ripetere questa impresa ci ha pensato ieri sera Rafael Leao durante Milan-Atletico Madrid, anche lui segnando il gol del momentaneo vantaggio.

Il calciatore classe ’99 è così diventato anche il primo portoghese a segnare in Champions League con la maglia del Milan.