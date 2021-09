Maldini a Dazn : “Abbiamo le nostre certezze e siamo più forti dello scorso anno. Kessie? Ne parleremo”

Nel pre partita di Juventus – Milan è stato intervistato ai microfoni di DAZN Paolo Maldini. Prime parole sulla dichiarazione di Allegri che vede un Milan che ha più da perdere: “Non so le motivazioni, dovreste chiedere a lui. Per noi è una partita importante, perché veniamo da una partita come quella di Champions league che, pur essendo una sconfitta, non ci ha tolto le certezze delle prime tre giornate di campionato. Le certezze sono quelle di voler imporre qualcosa, di non essere passivi, di migliorare con i giovani che anno dopo anno hanno più esperienza: ci sentiamo più forti dell’anno scorso”.

L’importanza di Romagnoli: “È un gran professionista, è il nostro capitano. Una squadra che gioca in Champions League deve avere 15-16 titolari e Alessio è uno di questi”.

Locatelli rimpianto Milan?: “Sono arrivato nella settimana della cessione di Locatelli al Sassuolo. Noi gli abbiamo chiesto di rimanere, ma lui ha chiesto di andare via. Al Milan rimane solo chi vuole rimanere; poi il percorso di Manuel non era per il tipo di squadra che volevamo e a lui ha fatto bene andare a Sassuolo”.

A che punto è il rinnovo di Kessie: “Le cose vanno raccontate: è un anno e mezzo che parliamo con l’agente. Ci saranno altre occasioni”.