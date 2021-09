Il giornalista punge Allegri: “Se il Milan vince manda un messaggio netto”

Il giornalista Matteo Marani, attraverso un editoriale su TuttoSport, ha commentato le parole di Allegri riguardo all’importanza del match di questa sera. L’allenatore della Juve ieri aveva provocato i giornalisti sostenendo che il match di questa sera sarebbe stato più importante per i rossoneri, ma il giornalista ha così risposto:

“Il duello di stasera è una partita di importanza vitale per la Juve. Sì, molto più per la Juventus che per il Milan, non ce ne voglia l’allenatore. La prima ci arriva con 8 punti di distacco, che in caso di altra sconfitta diventerebbero 11 e mezzo, tenuto conto che il Diavolo avrebbe a quel punto uno dei due scontri diretti dalla sua. Non sarebbe la chiusura del discorso scudetto dopo 4 giornate, tuttavia pensare che possa ripetersi ogni volta la rimonta del 2015-16 è una forzatura. Se il Milan vince, manda un messaggio netto sulle sue aspirazioni. Se la Juve vince, torna a meno 5, anzi 4 e mezzo, e comincia davvero questo campionato dentro al quale non sembra per ora essere entrata. La goleada dell’Inter ieri contro il Bologna, nonché il buon passo di Napoli e Roma oggi attese dalle trasferte di Udine e Verona, impone alla Juventus un solo risultato”.