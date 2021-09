McManaman: “Milan? Non mi spaventa. Il Liverpool passerà senza problemi””

La leggenda del Liverpool e del calcio inglese Steve McManaman ha parlato ai microfoni di Liverpool Echo della sfida di Champions League di stasera che vede di fronte la squadra di Klopp e il Milan di Pioli. Il suo giudizio sul match:

“Milan? Non credo che il Liverpool dovrebbe avere troppi problemi. I rossoneri sono arrivati secondi in un campionato povero come quello italiano, non mi spaventa. Sarei sorpreso se il Liverpool non superasse il girone. Le serate di Champions sono speciali e quella con il Milan è una bella partita per ricominciare”