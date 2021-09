Mercato, un giocatore in partenza a gennaio: il punto

Tra i giocatori di cui si è parlato di più in ottica mercato, in uscita, c’è sicuramente Samu Castillejo. Il fantasista spagnolo era quasi certo dell’addio, ma alla fine è rimasto in rossonero.

Nonostante l’interesse di più squadre, tra le quali Getafe, Real Sociedad ed Herta Berlino, il Milan non se ne è privato.

A quanto pare, però, lo spazio per lui si è ulteriormente ridotto, visto anche l’arrivo di Messias. In riferimento a ciò, sembra che il giocatore possa lasciare Milano a Gennaio, come sottolineato anche da Calciomercato.com.