Milan-Atlético, esclusione a sorpresa in attacco per Simeone

Vigilia tesa in casa Atlético in vista del big match di domani sera contro il Milan. I colchoneros, reduci da una sconfitta inaspettata in campionato contro l’Alaves, non hanno disputato, finora, un ottimo inizio di stagione.

Per provare a ribaltare il trend negativo delle ultime partite, Diego Simeone, secondo quanto riportato da AS, starebbe pensando a due moduli per la partita contro i rossoneri.

La prima ipotesi è un 3-5-2 con Oblak in porta. Difesa a tre formata da Gimenez, Felipe e Hermoso. Centrocampo a cinque con Trippier, Kondogbia, Koke, Llorente e Carrasco. L’attacco invece potrebbe vedere Correa, e non Griezmann, al fianco di Suarez. Dunque si profila un’altra panchina per l’attaccante francese, che non ha ancora convinto il tecnico argentino. L’altra ipotesi, il 4-4-2, comporterebbe l’esclusione di uno tra Hermoso e Felipe, in favore di Renan Lodi.