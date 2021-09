Verso Milan-Lazio, Sarri ha già le idee chiare sulle formazione

Domenica alle ore 18:00, il Milan tornerà a San Siro per la terza giornata di Serie A. Di fronte ai rossoneri ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, tra le squadre più convincenti dell’agosto di campionato.

L’ex tecnico della Juventus ha già le idee piuttosto chiaro e vuole tornare a Roma con i 3 punti in tasca. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, Lazzari ha svolto un lavoro differenziato completo e potrebbe essere convocato per la trasferta di domenica.

Anche Ciro Immobile, dopo i fastidi accusati in Nazionale, sta meglio e potrebbe farcela già per la sfida contro gli uomini di Pioli. Ancora da capire se dal 1′ o a partita in corso. Scalpitano anche Pedro e Zaccagni sulle fasce.