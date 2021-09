Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United ha a disposizione una rosa molto ampia, cosa che gioco-forza porta ad avere diversi calciatori poco utilizzati. Secondo il Sun, ci sarebbero addirittura 7 esuberi, con i quali la dirigenza è pronta ad intavolare discussioni in vista del mercato invernale.

I calciatori citati sono Van de Beek, Martial, Jones, Telles, Lingard, Bailly e, soprattutto, Diogo Dalot. Attualmente Florenzi non sembra dare le dovute garanzie, tant’è che contro la Juventus Pioli ha preferito adattare Tomori come laterale destro. Per questo motivo il nome del portoghese potrebbe tornare di moda.

Dalot, ad oggi, ha collezionato solamente due presenze stagionali, entrambe da subentrato (di cui una al 93esimo minuto). Vedremo se questo mix di situazioni porterà a smuovere il mercato del Milan.