Il Milan vuole blindare Theo, il PSG ha avviato i contatti con l’agente

Secondo calciomercato.com, Theo non ha mai manifestato la voglia di lasciare di lasciare Milano; il PSG vuole comunque fare un tentativo.

Infatti, ci sarebbe stata già una prima chiamata perlustrativa all’agente del terzino francese, che ieri ha finalmente esordito in nazionale. Il contratto scade nel 2024, ma la questione da risolvere con maggiore priorità è legata all’ingaggio.

Pur essendo tra i migliori, se non il migliore, terzini sinistri in circolazione, l’ingaggio è pari a 1,5 milioni. Per questo il Milan vorrebbe proporgli un rinnovo di contratto con adeguamento salariale. In caso di rottura, il PSG è già pronto.