Nesta: “Il Milan è da scudetto, la strada è quella giusta”

Alessandro Nesta ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera commentando la situazione in casa Milan. Lo scudetto è alla portata dei rossoneri, che se lo giocheranno con le altre pretendenti:

“Il Milan è da scudetto: forse non parte come favorito ma non è un male, anzi. Sono in molte a giocarsela quest’anno, la strada tracciata sinora dal Milan è quella giusta“.

“Maldini ha fatto un grande lavoro, è un mercato in cui bisogna fare scelte intelligenti e sono state fatte. Donnarumma? Il Milan non può permettersi un portiere da 12 milioni l’anno, rispetto la sua scelta; è un peccato averlo perso a zero“.