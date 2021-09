Non solo PSG: spunta un club di Premier su Kessié

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il PSG non sarebbe l’unico club pronto a soffiare Franck Kessié al Milan in caso di mancato rinnovo.

Sulle orme dell’ivoriano c’è anche il Chelsea che sfida i parigini per il centrocampista rossonero.

Il rinnovo con il Milan è ancora in stand-by e la situazione rimane delicata. I rossoneri torneranno in campo domenica per sfidare la Lazio a San Siro e Kessié dovrebbe figurare tra i titolari nonostante il mancato arrivo della firma.