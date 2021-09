Novità importanti sull’aumento della capienza negli stadi: i dettagli

Grosse novità in arrivo per i tifosi italiani. Secondo quanto riportato dal portavoce Silvio Brusaferro, infatti, il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha dato il via libera all’ulteriore apertura di stadi e palazzetti.

Per quanto riguarda gli impianti all’aperto la capienza verrà portata al 75%, mentre per quelli al chiuso al 50%. L’ingresso sarà consentito solo ai tifosi muniti di Green Pass, per i quali resta comunque l’obbligo di mascherina.