Nuovo stadio, Salvini contro il sindaco Sala: le sue parole

Resta ancora bloccato il progetto per il nuovo stadio a Milano. Nonostante i numerosi incontri tra il sindaco Sala e i dirigenti di Milan e Inter, ancora non è arrivato il via libera per procedere nei lavori.

Proprio del nuovo stadio ha parlato oggi anche Matteo Salvini. Il segretario della Lega, grande tifoso rossonero, è intervenuto negli studi di Telelombardia cercando di sollecitare l’attuale amministrazione a prendere una decisione:

“Il nuovo stadio di calcio a Milano è da fare. Ci sono due società private (Milan e Inter), che vogliono investire quasi un miliardo di euro per fare lo stadio e riqualificare la zona, ma l’attuale amministrazione sta perdendo tempo mettendo i bastoni fra le ruote alle società”

San Siro – Milano

“Ieri sera ero a San Siro, ho visto la partita e sono andato via. Ora come ora è una distesa di cemento e basta, non ci sono attrazioni intorno per far vivere lo stadio tutti i giorni e non solo quando ci sono le partite“, ha concluso il numero uno della Lega.