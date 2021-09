Oddo si sbilancia: “Milan da scudetto? Vi dico la mia”

Massimo Oddo è intervenuto oggi ai microfoni di Milan TV. L’ex rossonero ha esaltato la squadra di Pioli, sbilanciandosi anche sulle possibilità del Milan nella lotta scudetto:

“Il Milan può puntare tranquillamente allo scudetto, l’anno scorso è arrivato secondo. Dipende anche da tanti fattori. Per me ci può puntare, per tanti motivi. Ci sono gli stessi giocatori e lo stesso allenatore, c’è l’ambiente giusto e si respira questa cosa, è partito bene e ha giocatori giovani e di qualità che possono solo migliorare come Leao e Diaz. Ha messo in rosa giocatori determinanti come Giroud, determinanti per far crescere i giovani talentuosi. Si tratta di un Milan che può giocarsela fino alla fine per lo scudetto“.