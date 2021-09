Pellegatti: “Ritorno di Kessiè? Bella notizia: ecco perchè”

Carlo Pellegatti ha parlato tramite il suo canale YouTube della situazione riguardante Franck Kessiè. L’ivoriano si è ripreso dall’infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo nelle prime due giornate di campionato ed è pronto a debuttare nel match contro la Lazio.

Questo è il pensiero espresso dal giornalista sul rientro del centrocampista:

“Domenica prossima Franck Kessiè tornerà a giocare dal primo minuto. La considero una bella notizia perchè quando gioca, il Milan è più forte. Avere o non avere Kessiè in questo momento cambia. Non sta rinnovando ma in campo ci si dimentica del contratto. Sono sicuro che non ‘tirerà indietro la gamba’ anche perchè non credo si possa permettere di farlo con i vari Ibrahimovic, Kjaer, Giroud, Maignan, Theo Hernandez in campo. Ricordo che pure Capello, dopo aver annunciato il suo futuro al Real Madrid, vinse uno scudetto con il Milan”.