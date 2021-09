Pioli a DAZN: “Maldini è con Brahim il riferimento in quella zona. Occhio allo Spezia”

Mister Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Spezia – Milan. Le sue parole sulle scelte di formazione e soprattutto sulla presenza dal 1′ di Daniel Maldini: “La scelta nasce dal fatto che dall’inizio della stagione. Brahim e lui sono i riferimenti in quella zona del campo. Non scegliendo Brahim, ho scelto Daniel per ricoprire quella posizione”

La scelta di Giroud: “Lo scelto dall’inizio perchè sta bene: “Giroud sta bene. Ha passato due settimane particolari ma si è ripreso bene. E’ un giocatore che sa muoversi bene sia tra le linee che in profondità. Speriamo possa darci buone soluzioni”.

Le difficoltà nell’affrontare la squadra di Thiago Motta: “Lo Spezia gioca calcio. E’ una squadra dinamica, aggressiva e che sa essere propositiva. Dovremo essere preparati a sostenere avversari forti”.