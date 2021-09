Pioli cambia la difesa in vista delle prossime partite: la scelta per la Juventus

Stefano Pioli vuole assolutamente che il Milan continui ad avere il ruolino di marcia quasi perfetto che lo ha contraddistinto finora. Il gioco e i risultati premiano le scelte del mister rossonero ma questo non può portare ad evitare un turnover ragionato in vista delle prossime partite.

Il primo tra i titolari a poter godere di un turno di riposo è Simon Kjaer. Il difensore potrebbe lasciare spazio a Romagnoli contro la Juventus per poi riprendere il suo ruolo al centro della difesa accanto a Tomori in Champions League.

Non sono in vita ulteriori scossoni nel reparto arretrato per il match di Torino. Pioli vuole avere la migliore formazione disponibile e l’avvicendamento tra il danese e l’azzurro sembra comunque dare ottime garanzie. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.