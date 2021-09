Pioli in conferenza: “Kessie? Vorrei che firmasse. Giroud domani non ci sarà”

Stefano Pioli presenta il fondamentale match di San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri.

“Peccato per l’infortunio di Krunic, speravo di avere tutti a disposizione. Non ci sarà Giroud, è stato due settimane fermo”.

“Ibra è più grande in tutto, conosce le sue possibilità. Si è sacrificato tanto per recuperare. Ha dimostrato professionalità e motivazione, adesso sta bene. Nessun elemento può giocare tutte le prossime 7 partite nei prossimi 21 giorni. Zlatan andrà gestito ma non ci saranno problemi”.

“Kessie? Vorrei che firmasse. La situazione riguarda il club e l’agente. Con lui parlo di campo, lo vedo sempre sereno e motivato, al momento non ci sono problemi”.

“Tonali? La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. È un centrocampista completo, sa benissimo che c’è grande concorrenza in squadra quest’anno”.

“Siamo migliorati. Messias necessita di lavoro individuale. Bakayoko è indietro ma mi auguro di averli tutti a disposizione presto. Abbiamo tante possibilità”.

“Con la Lazio sulla carta è una partita tra due squadre che cercano il gioco, sulla carta è una partita spettacolare”.

“Kessie? I tifosi sono troppo intelligenti per non mettere il Milan sopra ogni cosa. Se ne sta parlando troppo e troppo a proposito, c’è tanto tempo. Sono contento dei giocatori che ho”.

“Per noi sono tutte prove di maturità, con Lazio, Liverpool e Juventus. Ci aspettano partite impegnative e stimolanti. Dobbiamo affrontarle con grandi opportunità. Domani schiererò la miglior formazione possibile”.

“Domani Zlatan potrà avere uno spezzone di gara e non i 90 minuti”.

“Brahim Diaz è molto forte ed è cresciuto tantissimo. Arrivava da un campionato diverso, ora è completo. È un trequartista, deve cercare le giocate difficili e deve continuare a lavorare con la squadra”.

“Messias è molto disponibile e intelligente. Credo che possa giocare sicuramente a destra, ha gamba e uno contro uno. Credo che possa fare bene anche da trequarti. Ora deve recuperare la condizione, poi avrà le sue occasioni”.

La risposta a SpazioMilan

“Qualcosa da appendere alla pareti come la classifica o il Rio Ave? Cose che devono rimanere dentro Milanello, il gruppo deve rimanere motivato”.

“Pellegri sta bene, sta lavorando bene, sta curando le sue situazioni. Credo possa essere convocato per domani”.