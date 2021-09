Pioli in conferenza stampa: “L’anno scorso certe partite speravamo di vincerle. Oggi siamo convinti di poterlo fare. Adesso viene il difficile “

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa post Juventus – Milan: “Non dobbiamo limitarci solo allo spirito di squadra. Abbiamo altre qualità e lo sta dimostrando. Soprattutto nelle difficoltà lo spirito ti aiuta a superarle, a crederci fino alla fine, a provare a giocare e provare ad essere squadra per 95′. Chiaro è, sono tante le situazioni che possiamo sviluppare meglio come sono già tante le situazioni dove siamo una squadra competitiva”.

Progressi rispetto alla passata stagione e dove può arrivare questo Milan: “Io non ho dubbi che la mia squadra sia forte e lo stiamo dimostrando con un inizio di campionato molto positivo. Anche nella sconfitta di Liverpool abbiamo dimostrato di avere delle qualità importanti. Certo che al completo il gruppo è forte e se la possa giocare con consapevolezza. A differenza dell’anno scorso con certi avversari più forti speravamo di vincere. Adesso siamo convinti di poter vincere. Questo cambia tutto e dobbiamo continuare a dimostrarlo perchè siamo solo all’inizio. Le difficoltà ci saranno. Credo che le partite più difficili arriveranno adesso con Venezia e Spezia dove dobbiamo dimostrare maturità e consapevolezza”.

L’importanza di Ante Rebic: “È un ragazzo moto disponibile che abbina qualità e intensità. Ha fame dentro che aiuta la squadra nei momenti difficili”.

Come valuta la prestazione di Kessie: “La squadra ha giocato, Kessie è stato molto attivo su Bentancur, ha avuto un’estate particolare giocando molto alle Olimpiadi, piano piano sta arrivando alla forma migliore”.

La partita di Brahim Diaz: “Diaz sta crescendo come sta crescendo la squadra, ha qualità sta lavorando tanto e anche la prestazione di stasera è stata positiva”.

Un commento sulla classifica: “Siamo solo alla quarta partita, c’è tempo per tutti per migliorare la classifica. Noi siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto”.